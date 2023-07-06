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Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей

6 июля 2023, 17:32
Фото: Midjourney
Двое 17-летних молодых людей в Нижнем Тагиле, помогавшие аферистам обманывать пожилых пенсионеров по схеме «близкий попал в ДТП», забрали у потерпевших более 600 тысяч рублей.

Мошенники, представляясь силовиками и медицинскими сотрудниками, рассказывали жертвам о родственниках, которые якобы сбили человека, и деньги им нужны, чтобы избежать уголовной ответственности.

Так, один из подростков забрал деньги у 76-летнего мужчины и у 73-летней женщины, а другой у женщин 87 и 83 лет, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам задержанных молодых людей, подработку в качестве курьеров они нашли в мессенджере и были не в курсе, что работают на аферистов. С них взяли подписку о невыезде, а их родителям необходимо возместить пострадавшим ущерб.

Напомним, в мае 2023 года злоумышленник, действовавший по аналогичной схеме, убедил пенсионерок из Каменска-Уральского отдать ему деньги. Общая сумма украденных денег составила 645 тысяч рублей.

Три пенсионерки из Каменска-Уральского отдали 645 тысяч мошеннику из Ульяновска
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