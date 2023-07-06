Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Мошенники, представляясь силовиками и медицинскими сотрудниками, рассказывали жертвам о родственниках, которые якобы сбили человека, и деньги им нужны, чтобы избежать уголовной ответственности.
Так, один из подростков забрал деньги у 76-летнего мужчины и у 73-летней женщины, а другой у женщин 87 и 83 лет, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
По словам задержанных молодых людей, подработку в качестве курьеров они нашли в мессенджере и были не в курсе, что работают на аферистов. С них взяли подписку о невыезде, а их родителям необходимо возместить пострадавшим ущерб.
Напомним, в мае 2023 года злоумышленник, действовавший по аналогичной схеме, убедил пенсионерок из Каменска-Уральского отдать ему деньги. Общая сумма украденных денег составила 645 тысяч рублей.