Екатеринбург из гречи и макарон сделан в честь 300-летия города

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В создании макета были использованы 50 килограмм специй, 450 пачек макарон, 20 килограммов гречи, риса и других круп, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Также в макете использованы шоколад, печенье, мак, манка, пенопласт и клей. Макет получился размером 20 метров в длину и три метра в ширину.
Напомним, 8 и 9 июля 2023 года из-за проведения фестиваля барбекю в Екатеринбурге будет перекрыто несколько городских улиц.