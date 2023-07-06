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Екатеринбург из гречи и макарон сделан в честь 300-летия города

6 июля 2023, 14:47
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
К юбилею Екатеринбурга создали макет из гречневой крупы и макарон. Его презентация состоится 8 июля 2023 года во время фестиваля барбекю в Историческом сквере.

В создании макета были использованы 50 килограмм специй, 450 пачек макарон, 20 килограммов гречи, риса и других круп, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также в макете использованы шоколад, печенье, мак, манка, пенопласт и клей. Макет получился размером 20 метров в длину и три метра в ширину.

Напомним, 8 и 9 июля 2023 года из-за проведения фестиваля барбекю в Екатеринбурге будет перекрыто несколько городских улиц.

Перекрытие улиц на два дня из-за фестиваля барбекю ожидается в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фестиваль#Инсталляция#Гречка#Юбилей#Мероприятие#Продукты#Барбекю#Свободное время
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