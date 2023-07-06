Еще 15 тысяч штрафов получил перевозчик Нижнего Тагила за отсутствие автобусов

В период с 10.00 до 11.00 было выявлено, что в назначенное по расписанию время не приехали два автобуса, которые должны были ехать по маршруту № 36 до ТРЦ «ДЕПО», а также № 38, курсирующий до мебельной фабрики на Тагилстрое.