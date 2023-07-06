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Еще 15 тысяч штрафов получил перевозчик Нижнего Тагила за отсутствие автобусов

6 июля 2023, 12:18
Фото: 1MI
Сотрудники администрации Нижнего Тагила продолжают проводить рейды по соблюдению расписания автобусов и маршруток. Перевозчик «Союз-НТ» получил очередной штраф в 15 тысяч рублей за отсутствие общественного транспорта на линии.

Так, 4 мая выездная комиссия, состоящая из представителей перевозчика, а также заказчика, МКУ «Управления городским хозяйством», провели проверку на остановочном комплексе на ВМЗ на улице Верхняя Черепанова.

В период с 10.00 до 11.00 было выявлено, что в назначенное по расписанию время не приехали два автобуса, которые должны были ехать по маршруту № 36 до ТРЦ «ДЕПО», а также № 38, курсирующий до мебельной фабрики на Тагилстрое.

В заключенном с перевозчиком договоре прописано, что за каждый факт неисполнения указанных в контракте обязательств исполнитель должен заплатить заказчику штраф в сумме пять тысяч рублей. Таким образом, ООО «Союз-НТ» необходимо заплатить 15 тысяч штрафа.

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#Евгения Сафина#Автобус#Штраф#Перевозчики#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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