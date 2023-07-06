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Изменится нумерация всех трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

6 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произойдут изменения в системе городского транспорта: изменится нумерация всех троллейбусов и трамваев.

Переименованием займется администрация. Также изменится их протяженность. Новая транспортная заработает с начала августа. Новый порядок следования маршрутов указан в документах на сайте госзакупок.

Нумерация станет единой для всей транспортной сети. Считать транспортные средства начнут с трамваев (у них будет трамвай №1, №2 и так далее). Маршруты будут таковы:

  • № 1 — ВИЗ — Вторчермет;
  • № 2 — Эльмаш — ВИЗ;
  • № 3 — ЦПКиО — ВИЗ;
  • № 4 — Ботаническая — Шарташ;
  • № 5 — Площадь 1-й Пятилетки — Шарташ;
  • № 6 — Машиностроителей — ЦПКиО;
  • № 7 — Эльмаш — 7 Ключей;
  • № 8 — 40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей;
  • № 9 — Керамическая — метро «Ботаническая»;
  • № 10 — ЦПКиО — 7 Ключей;
  • № 11 — ВИЗ — Зеленый остров;
  • № 12 — 40 лет ВЛКСМ — Дворец спорта;
  • № 13 — 40 лет ВЛКСМ — 7 Ключей;
  • № 14 — Керамическая — Фрезеровщиков;
  • № 15 — 40 лет ВЛКСМ — Вторчермет;
  • № 16 — Волгоградская –УрФУ;
  • № 17 — Керамическая — Кушвинская;
  • № 18 — Волгоградская — Шарташ;
  • № 19 — Машиностроителей — Волгоградская;
  • № 20 — ЦПКиО — Шарташ;
  • № 21 — ЦПКиО — Кирова;
  • № 23 — 40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей;
  • № 24 — Эльмаш — 7 Ключей.

Далее по счету будет пронумерована сеть троллейбусных маршрутов, которая начнется с маршрута № 25:

  • № 25 — «ст. Ботаническая — Академическая»;
  • № 26 — «Коммунистическая — Крауля»;
  • № 27 — «Начдива Онуфриева — Железнодорожный вокзал»;
  • №28 — «Академгородок — ЦПКиО»;
  • № 29 — «Коммунистическая — Калининская»;
  • №30 — «Ильича — Пл. 1-й Пятилетки — Ильича»;
  • № 31 — «Химмаш — Железнодорожный вокзал»;
  • №32 — «Коммунистическая — Академическая»;
  • №33 — «Коммунистическая — Педагогический университет»;
  • №34 — «Метро Динамо — Горбольница № 7»;
  • №35 — «Ботаническая — Крауля»;
  • №36 — «Химмаш — Академическая»;
  • №37 — «Посадская — Уралобувь»;
  • № 38 — «Коммунистическая — Пл. 1-й Пятилетки — Коммунистическая»;
  • № 39 — «Табачная фабрика — Белинского».

С изменениями ознакомлен и мэр города Алексей Орлов. Отмечается, что нумерацию могут скорректировать, если екатеринбуржцы массово на них пожалуются.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Нумерация#Троллейбусы#Трамваи#Транспорт
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