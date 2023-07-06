Изменится нумерация всех трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Переименованием займется администрация. Также изменится их протяженность. Новая транспортная заработает с начала августа. Новый порядок следования маршрутов указан в документах на сайте госзакупок.
Нумерация станет единой для всей транспортной сети. Считать транспортные средства начнут с трамваев (у них будет трамвай №1, №2 и так далее). Маршруты будут таковы:
Далее по счету будет пронумерована сеть троллейбусных маршрутов, которая начнется с маршрута № 25:
С изменениями ознакомлен и мэр города Алексей Орлов. Отмечается, что нумерацию могут скорректировать, если екатеринбуржцы массово на них пожалуются.