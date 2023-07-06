Кампус мирового уровня УрФУ в Екатеринбурге будет построен к 2026 году

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Площадь университетского городка составит почти 100 тысяч квадратных метров. Также кампус вместит в себя до восьми тысяч студентов, рассказал вице-президент РФ Марат Хуснуллин.
Среди основных институтов, размещенных в кампусе, будут Институт экономики и управления и Институт радиоэлектроники и информационных технологий. При этом на территории кампуса оборудуют учебно-научный центр для учеников старших классов.
По словам представителя президента УрФО Владимира Якушева, кампус оснастят современным техническим оборудованием для обеспечения комфорта во время учебы.
Напомним, некоторые старые общежития УрФУ в Екатеринбурге решили снести, чтобы вместо них возвести новые постройки.