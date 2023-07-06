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Кампус мирового уровня УрФУ в Екатеринбурге будет построен к 2026 году

6 июля 2023, 16:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге началась подготовка к строительству нового кампуса УрФУ мирового уровня. Его планируют построить к 2026 году.

Площадь университетского городка составит почти 100 тысяч квадратных метров. Также кампус вместит в себя до восьми тысяч студентов, рассказал вице-президент РФ Марат Хуснуллин.

Среди основных институтов, размещенных в кампусе, будут Институт экономики и управления и Институт радиоэлектроники и информационных технологий. При этом на территории кампуса оборудуют учебно-научный центр для учеников старших классов.

По словам представителя президента УрФО Владимира Якушева, кампус оснастят современным техническим оборудованием для обеспечения комфорта во время учебы.

Напомним, некоторые старые общежития УрФУ в Екатеринбурге решили снести, чтобы вместо них возвести новые постройки.

Несколько старых общежитий УрФУ в Екатеринбурге будут снесены
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кампус#Университет#УрФУ#Строительство#Институт#Оборудование#Здание#Общество
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