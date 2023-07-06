Корпорация МСП предложила снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга в 10 раз

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Published Сегодня, 10:47
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С целью реализации этого предложения были разработаны изменения в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил письмо с законопроектом на рассмотрение министру юстиции Константину Чуйченко, пишет rostovgazeta.ru. В Министерство юстиции обращение поступило 3 июля и сейчас находится на этапе рассмотрения, сообщил представитель министерства «Ведомостям». Инициатива была разработана в результате анализа данных от представителей малого и среднего предпринимательства и в соответствии с задачей снижения административного давления на малый бизнес, поставленной президентом России Владимиром Путиным.
В письме КМСП указано, что текущие законодательные нормы не учитывают финансовое состояние компаний, включая их доходы. Исаевич в своем письме отмечает, что по смыслу закона исполнительский сбор имеет характер штрафной санкции, которая должна соответствовать принципу соразмерности, согласно решениям Конституционного суда. Именно по этой причине КМСП предлагает уменьшить размер сбора и установить для микропредприятий такой же уровень сбора, как для индивидуальных предпринимателей.
В письме также отмечается, что в период с 2019 по 2022 год сумма исполнительских сборов, взимаемых с микробизнеса, в разы превышала общую сумму задолженности — 1,38 млрд рублей против 141 млн руб. (налоги, пошлины, страховые взносы, штрафы ГИБДД и других государственных органов).
Применение предлагаемой меры только к микропредприятиям, включенным в реестр МСП, обосновывается тем, что они составляют 91,3% от общего количества юридических лиц в стране и 99,3% в структуре МСП, указывается в письме.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что, поскольку исполнительский сбор, по сути, является штрафом, необходимо учитывать соотношение его размера и последствий нарушения. Например, если должник не выполнил документ на 500 рублей, взыскание с него 10 000 рублей исполнительского сбора кажется неразумным и несоразмерным.
В свою очередь, председатель «Опоры России» Александр Калинин отметил, что малые и средние предприятия уже сейчас испытывают недостаток в оборотных средствах. Их финансовое состояние также ухудшается из-за того, что расчеты по контрактам и госзакупкам начали проводиться с задержками.