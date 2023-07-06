Корпорация МСП предложила снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга в 10 раз

С целью реализации этого предложения были разработаны изменения в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил письмо с законопроектом на рассмотрение министру юстиции Константину Чуйченко, пишет rostovgazeta.ru. В Министерство юстиции обращение поступило 3 июля и сейчас находится на этапе рассмотрения, сообщил представитель министерства «Ведомостям». Инициатива была разработана в результате анализа данных от представителей малого и среднего предпринимательства и в соответствии с задачей снижения административного давления на малый бизнес, поставленной президентом России Владимиром Путиным.