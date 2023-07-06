Куйвашев оценил в 500 млрд эффект от проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге

Глава региона рассказал о ведущейся подготовке региона к промышленной выставке. Ее темой в этом году станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Все мероприятия пройдут «Екатеринбург-ЭКСПО» в период с 10 по 13 июля, сообщает департамент информационной политики.