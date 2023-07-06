Куйвашев оценил в 500 млрд эффект от проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Глава региона рассказал о ведущейся подготовке региона к промышленной выставке. Ее темой в этом году станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Все мероприятия пройдут «Екатеринбург-ЭКСПО» в период с 10 по 13 июля, сообщает департамент информационной политики.
Количество подписанных на «Иннопроме» соглашений приближается к 400. Эффект, по предварительным данным, оценивается почти в 500 миллиардов рублей. Это только прямой экономический эффект от соглашений, — сказал губернатор.
Также проведение выставки благоприятно отразится на развитии индустрии гостеприимства, гостиниц и ресторанов, сферы обслуживания. Планируется визит делегаций из разных стран. Кто-то приедет впервые, а кто-то уже неоднократно участвовал в фестивале.
ЮАР, Королевство Бахрейн. Таджикистан очень хочет вступить с нами в кооперацию. Узбекистан, Казахстан — речь идет о сотрудничестве в сфере науки, образования, геологоразведки, — добавил Евгений Куйвашев.