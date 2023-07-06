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Куйвашев оценил в 500 млрд эффект от проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге

6 июля 2023, 09:54
Фото: Midjourney
В 500 миллиардов рублей оценен эффект от проведения фестиваля «Иннопром» в Екатеринбурге. Такую цифру озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона рассказал о ведущейся подготовке региона к промышленной выставке. Ее темой в этом году станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Все мероприятия пройдут «Екатеринбург-ЭКСПО» в период с 10 по 13 июля, сообщает департамент информационной политики.

Количество подписанных на «Иннопроме» соглашений приближается к 400. Эффект, по предварительным данным, оценивается почти в 500 миллиардов рублей. Это только прямой экономический эффект от соглашений, — сказал губернатор.

Также проведение выставки благоприятно отразится на развитии индустрии гостеприимства, гостиниц и ресторанов, сферы обслуживания. Планируется визит делегаций из разных стран. Кто-то приедет впервые, а кто-то уже неоднократно участвовал в фестивале.

ЮАР, Королевство Бахрейн. Таджикистан очень хочет вступить с нами в кооперацию. Узбекистан, Казахстан — речь идет о сотрудничестве в сфере науки, образования, геологоразведки, — добавил Евгений Куйвашев.
Визит Мишустина ожидается на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Выставка#Делегации#ИННОПРОМ#Деньги#Экономика#Елена Озерова
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