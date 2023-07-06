Миша Бахтин с СМА в Екатеринбурге получит лекарство для лечения

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Также медработники центра пригласили мальчика на обследование. Решение о продолжении лечения данным препаратом было принято, так как ребенок принимал его на протяжении года. Родители малыша покупали его на деньги благотворительных фондов.
После того, как врачебная комиссия подпишет решение, Минздрав Свердловской области приобретет для Миши данное лекарство. По словам отца мальчика, «Рисдиплам» их полностью устраивает, так как его действие такое же, как и у «Спинразы», и у ребенка заметны улучшения, пишет 66.ру.
Напомним, ранее родители Миши просили назначить ему лечение «Спинразой», однако получили отказ. По словам врачей, на данный момент использовать это лекарство небезопасно.