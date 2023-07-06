Миша Бахтин с СМА в Екатеринбурге получит лекарство для лечения

После того, как врачебная комиссия подпишет решение, Минздрав Свердловской области приобретет для Миши данное лекарство. По словам отца мальчика, «Рисдиплам» их полностью устраивает, так как его действие такое же, как и у «Спинразы», и у ребенка заметны улучшения, пишет 66.ру.