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Миша Бахтин с СМА в Екатеринбурге получит лекарство для лечения

6 июля 2023, 14:25
Фото: 1MI
Сотрудники НИИ педиатрии и детской хирургии Ю. Е. Вельтищева и медцентра им. Н. И. Пирогова разрешили трехлетнему Мише Бахтину, болеющему спинально-мышечной атрофией, принимать препарат «Рисдиплам».

Также медработники центра пригласили мальчика на обследование. Решение о продолжении лечения данным препаратом было принято, так как ребенок принимал его на протяжении года. Родители малыша покупали его на деньги благотворительных фондов.

После того, как врачебная комиссия подпишет решение, Минздрав Свердловской области приобретет для Миши данное лекарство. По словам отца мальчика, «Рисдиплам» их полностью устраивает, так как его действие такое же, как и у «Спинразы», и у ребенка заметны улучшения, пишет 66.ру.

Напомним, ранее родители Миши просили назначить ему лечение «Спинразой», однако получили отказ. По словам врачей, на данный момент использовать это лекарство небезопасно.

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