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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:09

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Молния сожгла два дома под Нижним Тагилом

6 июля 2023, 14:07
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Молния ударила в частный дом, в результате он и соседнее жилище сгорели. Это произошло в 10 часов утра 6 июля в поселке Висим под Нижним Тагилом.

Из-за сильного ветра пламя оперативно перебросилось на соседний участок. О произошедшем рассказали очевидцы событий, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По их словам, все произошло очень стремительно. Помимо того, что пламя перебросилось на второй дом, оно еще и затронуло хозяйственные постройки.

В МЧС отметили, что все это происходило на улице Горького. Пламя тушили 15 спасателей и 4 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

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#Елена Озерова#Пожар#Нижний Тагил#Частные дома#Спасатели#Молния#Удар молнии#Происшествия
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