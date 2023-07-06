Молния сожгла два дома под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Из-за сильного ветра пламя оперативно перебросилось на соседний участок. О произошедшем рассказали очевидцы событий, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По их словам, все произошло очень стремительно. Помимо того, что пламя перебросилось на второй дом, оно еще и затронуло хозяйственные постройки.
В МЧС отметили, что все это происходило на улице Горького. Пламя тушили 15 спасателей и 4 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.