tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

Молодого человека избили за замечание полицейской в Ирбите

6 июля 2023, 07:27
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
Мужчина избил молодого человека за замечание, которое он сделал сотруднице полиции.

Юноша разговаривал на улице с приятелем, в этот момент рядом с ними остановился автомобиль с тонированными стеклами, из которого вышла девушка в форме полиции. Молодой человек обратил внимание полицейской на нарушение, на что она грубо ответила, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Тогда горожанин стал делать фотографии автомобиля, чтобы отправить снимки в ГИБДД. Спутник полицейской, заметив действия парня, вышел из салона, выбил телефон из рук и принялся его избивать. Как рассказал пострадавший, рядом находилось несколько сотрудников полиции, которые не вмешались в происходящее.

По словам руководителя ирбитского ОВД Алексея Молокова, в полиции проведут проверку по факту инцидента.

Напомним, 9 июня 2023 года в Екатеринбурге местный житель сфотографировал иномарку, которая была припаркована на тротуаре. Водитель, заметив это, стал его толкать и пинать, после чего уехал вместе со своим приятелем. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

Водитель избил пешехода за фото в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Воспитатель детского сада избила годовалую девочку в ЕкатеринбургеНеизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем ТагилеКондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку
#Елизавета Зиборова#Нападение#Проверка#18+#Полиция#Инцидент#Автомобиль#Нарушение#Фотографии#Происшествия#Свердловская область#Ирбит#Видео
Подпишитесь
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Вчера, 11:41
Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»
Вчера, 11:15
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
4 июля, 14:58
32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
4 июля, 10:01
Ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области
Вчера, 13:49
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:14