Молодого человека избили за замечание полицейской в Ирбите

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Юноша разговаривал на улице с приятелем, в этот момент рядом с ними остановился автомобиль с тонированными стеклами, из которого вышла девушка в форме полиции. Молодой человек обратил внимание полицейской на нарушение, на что она грубо ответила, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Тогда горожанин стал делать фотографии автомобиля, чтобы отправить снимки в ГИБДД. Спутник полицейской, заметив действия парня, вышел из салона, выбил телефон из рук и принялся его избивать. Как рассказал пострадавший, рядом находилось несколько сотрудников полиции, которые не вмешались в происходящее.
По словам руководителя ирбитского ОВД Алексея Молокова, в полиции проведут проверку по факту инцидента.
Напомним, 9 июня 2023 года в Екатеринбурге местный житель сфотографировал иномарку, которая была припаркована на тротуаре. Водитель, заметив это, стал его толкать и пинать, после чего уехал вместе со своим приятелем. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.