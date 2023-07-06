Молодого человека избили за замечание полицейской в Ирбите

Юноша разговаривал на улице с приятелем, в этот момент рядом с ними остановился автомобиль с тонированными стеклами, из которого вышла девушка в форме полиции. Молодой человек обратил внимание полицейской на нарушение, на что она грубо ответила, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».