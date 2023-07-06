Особый противопожарный режим отменили в Горноуральском городском округе

Напомним, особый противопожарный режим был введен еще 15 апреля. Режим чрезвычайной ситуации в Свердловской области был введен в мае 2023 года в связи с массовыми пожарами в лесах, а также в Сосьве, Таежном и других населенных пунктах. Распространение пожаров было связано с жаркой и засушливой погодой. За время действия режима жители региона не раз попадались на нарушении запрета: кто-то жарил шашлыки, кто-то разводил костры и сжигал мусор.