Особый противопожарный режим отменили в Горноуральском городском округе

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Так, исполняющий полномочия главы округа Виктор Ищенко подписал указ об отмене особого противопожарного режима на территории населенных пунктов Горноуральского городского округа. При этом силу утратило ранее опубликованное постановление об установлении режима.
Добавим, на территории Горноуральского городского округа расположены сельские населенные пункты в пригороде Нижнего Тагила. В их числе сады на Капасихе, Исе, село Покровское, Черноисточинск, Висим и Синегорский.
Напомним, особый противопожарный режим был введен еще 15 апреля. Режим чрезвычайной ситуации в Свердловской области был введен в мае 2023 года в связи с массовыми пожарами в лесах, а также в Сосьве, Таежном и других населенных пунктах. Распространение пожаров было связано с жаркой и засушливой погодой. За время действия режима жители региона не раз попадались на нарушении запрета: кто-то жарил шашлыки, кто-то разводил костры и сжигал мусор.