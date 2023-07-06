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Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»

6 июля 2023, 10:17
Фото: Светлана Кашина
Тагильчанка Светлана Кашина вместе с группой «Радио СВЕТа» вышла в финал Всероссийского конкурса «Родники» с песней «Русские своих не бросают». Композиция прошла отбор из 11 тысяч заявок. Историей ее создания Светлана поделилась с TagilCity.ru.

Идея песни, по словам Светланы, родилась на фоне начала СВО. После 24 февраля тагильчанка пыталась найти материал, который смог бы отразить ее отношение к происходящему на фронте, в России и мире.

Я не пишу песен, поэтому мне было сложно. Подходящего материала не было. Но я была твердо уверена, что мне нужна моя песня, которая бы могла помочь мне высказаться, — рассказала TagilCity.ru Светлана.
Фото: Светлана Кашина

В это время ее давний знакомый композитор Виталий Окороков, один из создателей некогда популярной группы «Комбинация», прислал Светлане песню собственного сочинения, наигранную под аккомпанемент рояля. Называлась композиция «Русские своих не бросают».

Песня достаточно простая — три куплета и немного слов. Но она потрясла меня тем, что буквально в нескольких словах отражается вся суть и душа русского народа, русского человека. Вот я и попросила у Виталия разрешение взять песню себе, — рассказала Светлана.

Композитор согласился, и дальше началась работа по аранжировке песни. Композиция, по словам исполнительницы, переделывалась несколько раз. Итоговый вариант записали на музыкальной студии, и тогда композитору Виталию Окорокову пришла идея поучаствовать в конкурсе патриотической песни «Родники».

Он заявился как автор песни, я заявилась в номинацию как исполнитель песни. Потом было народное голосование, а после профессиональное жюри выбрало нашу песню среди 11 тысяч заявок, — рассказала тагильчанка.

Всего в финал, который пройдет в Ставрополе 15 сентября, вышли 32 композиции.

Цели выйти в финал не было. Я думала, что, если она не пройдет, то ее хотя бы услышит очень большое количество людей. Эта песня сейчас очень нужна. Она поднимает дух, пробивает до слез. Люди запоминают ее и гордятся тем, что есть такая композиция. Я с удовольствием дарю ее слушателям, — поделилась исполнительница песни.

В создании песни «Русские своих не бросают» Светлана Кашина благодарит автора Виталия Окорокова, аранжировщиков Вадима Шосмана, Александра Дубровина и Антона Макерова, гитариста Гомера Юнисова, ударника Виктора Календу, клавишницу Надежду Набокину и студию записи mAcRecord.

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