Полмиллиона штрафа заплатила компания из Кировграда за взятку врачу в 8 тысяч рублей

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, выявила, что в декабре 2020 года директор организации через посредника передал доктору в Верхнем Тагиле взятку в размере восемь тысяч рублей. За эти деньги терапевт внес ложные сведений во врачебные заключения о прохождении медкомиссии. В результате сотрудники компании были допущены к работе на высоте.