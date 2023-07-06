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Полмиллиона штрафа заплатила компания из Кировграда за взятку врачу в 8 тысяч рублей

6 июля 2023, 13:22
Фото: Midjourney
ООО «Строй-трейд» из Кировграда оштрафовано на 500 тысяч рублей за взятку врачу-терапевту за ложные документы о допуске к работе.

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, выявила, что в декабре 2020 года директор организации через посредника передал доктору в Верхнем Тагиле взятку в размере восемь тысяч рублей. За эти деньги терапевт внес ложные сведений во врачебные заключения о прохождении медкомиссии. В результате сотрудники компании были допущены к работе на высоте.

В отношении ООО «Строй-трейд» возбудили административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Организация оштрафована на 500 тысяч рублей, деньги уплачены в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Взятка#Штраф#Прокуратура#Врач#Терапевт#Общество#Свердловская область#Кировград
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