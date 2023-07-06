Полмиллиона штрафа заплатила компания из Кировграда за взятку врачу в 8 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, выявила, что в декабре 2020 года директор организации через посредника передал доктору в Верхнем Тагиле взятку в размере восемь тысяч рублей. За эти деньги терапевт внес ложные сведений во врачебные заключения о прохождении медкомиссии. В результате сотрудники компании были допущены к работе на высоте.
В отношении ООО «Строй-трейд» возбудили административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Организация оштрафована на 500 тысяч рублей, деньги уплачены в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.