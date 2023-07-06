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Пожар в кардиологической больнице вспыхнул в Екатеринбурге

6 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
В утреннее время 6 июля в Екатеринбурге произошел пожар в Уральском институте кардиологии. Из медицинского учреждения экстренно эвакуировали пациентов.

На место приехали сотрудники МЧС. Судя по видео с места происшествия, на вызов кадрам с мест событий, сюда приехали десятки пожарных машин, пишет Е1.

Очевидцы отмечают, что спасателей они долго ждали. А когда они приехали, то им пришлось проходить через едкий дым. При этом из учреждения вывозили пациентов, некоторые из которых были на каталках и инвалидных колясках.

Отмечается, что возгорание произошло в подвале. Самостоятельно из здания смогли выйти 165 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожар уже потушили. После произошедшего тяжелых пациентов пришлось перевозить в другие больницы Екатеринбурга.

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#Елена Озерова#Пожар#Екатеринбург#Свердловская область#Больница#Эвакуация#Пациенты#Происшествия
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