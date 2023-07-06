Пожар в кардиологической больнице вспыхнул в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
На место приехали сотрудники МЧС. Судя по видео с места происшествия, на вызов кадрам с мест событий, сюда приехали десятки пожарных машин, пишет Е1.
Очевидцы отмечают, что спасателей они долго ждали. А когда они приехали, то им пришлось проходить через едкий дым. При этом из учреждения вывозили пациентов, некоторые из которых были на каталках и инвалидных колясках.
Отмечается, что возгорание произошло в подвале. Самостоятельно из здания смогли выйти 165 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожар уже потушили. После произошедшего тяжелых пациентов пришлось перевозить в другие больницы Екатеринбурга.