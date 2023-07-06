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Проверка воздуха пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме после жалоб на смог в НМУ

6 июля 2023, 04:17
Фото: 1MI
Сотрудники Роспотребнадзора проверят воздух в Верхней Пышме и Екатеринбурга после того, как местные жители пожаловались на запах гари.

Сотрудники берут пробы воздуха для проведения исследования на содержание в нем оксида углерода и азота, взвешенных веществ, диоксида углерода, а также частиц РМ 10 и 2,5 сажи, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, на запах гари жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы пожаловались утром 5 июля 2023 года. По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области сейчас полыхает 14 природных пожаров площадью 1917 гектаров.

В связи с этим в Роспотребнадзоре жителям региона рекомендуется некоторое время не надевать контактные линзы, не заниматься спортом на улице и не открывать окна.

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург 5 июля
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Исследование#Роспотребнадзор#Пробы#Воздух#Гарь#Запах гари#Природный пожар#Экология
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