Проверка воздуха пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме после жалоб на смог в НМУ

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Сотрудники берут пробы воздуха для проведения исследования на содержание в нем оксида углерода и азота, взвешенных веществ, диоксида углерода, а также частиц РМ 10 и 2,5 сажи, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, на запах гари жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы пожаловались утром 5 июля 2023 года. По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области сейчас полыхает 14 природных пожаров площадью 1917 гектаров.
В связи с этим в Роспотребнадзоре жителям региона рекомендуется некоторое время не надевать контактные линзы, не заниматься спортом на улице и не открывать окна.