Пятеро жителей Свердловской области вернулись из плена в СВО

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Пленные вернулись в область в результате переговоров с украинскими военными, рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
По словам Мерзляковой, состояние свердловчан сейчас удовлетворительное. После того, как специалисты окажут им психологическую и медицинскую помощь, они вернутся к своим близким.
Напомним, в июне 2023 года из плена также вернулся в Свердловскую область военный после переговоров с военнослужащими из Украины.