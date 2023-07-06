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Пятеро жителей Свердловской области вернулись из плена в СВО

6 июля 2023, 16:17
Фото: Midjourney
Пятеро военнослужащих из Свердловской области вернулись из плена в СВО.

Пленные вернулись в область в результате переговоров с украинскими военными, рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

По словам Мерзляковой, состояние свердловчан сейчас удовлетворительное. После того, как специалисты окажут им психологическую и медицинскую помощь, они вернутся к своим близким.

Напомним, в июне 2023 года из плена также вернулся в Свердловскую область военный после переговоров с военнослужащими из Украины.

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