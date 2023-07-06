РЭО: Стоимость 5 комплексов по обращению с ТКО в Красноярском крае составила 10 млрд

По словам заместителя гендиректора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергея Королева, на данный момент проходит обсуждение вариантов финансирования строительства объектов по обращению с ТКО в регионе, стоимость которых составит 10,145 миллиарда рублей. За счет выпуска своих облигаций Российский экологический оператор сможет профинансировать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям, на девяносто пять процентов от общей стоимости. Компания активно применяет механизм концессий для реализации проектов по строительству объектов по обращению с ТКО в регионах Российской Федерации.