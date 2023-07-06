РЭО: Стоимость 5 комплексов по обращению с ТКО в Красноярском крае составила 10 млрд

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Реализация проекта будет стоить более десяти миллиардов рублей, пишет prmira.ru.
Как пишет издание, глава РЭО рассказал о том, что из пяти планируемых к реализации проектов по четырем рассматриваются концессионные инициативы. С правительством Красноярского края достигнуты договоренности об ускоренном принятии решения по этим объектам.
Денис Буцаев подчеркнул, что новый руководитель региона повышенное внимание уделяет развитию в регионе инфраструктуры по обращению с ТКО. Совместно с Российским экологическим оператором регион сможет достигнуть установленных показателей по двукратному снижению объемов захоронения на полигонах отходов и стопроцентной сортировке раньше, чем это предусмотрено указом президента Российской Федерации. Это позволит региону в реализации реформы отрасли по обращению с отходами занять лидирующие позиции по Российской Федерации.
В регионе первоочередными объектами в развитии инфраструктуры в сфере обращения с отходами станут: комплекс «Назарово» мощностью тридцать пять тысяч тонн, комплекс «Норильск» мощностью восемьдесят тысяч тонн, комплекс «Мотыгино» мощностью шесть тысяч тонн, комплекс «Ермаковское» мощностью двадцать тысяч тонн и объект для нужд Красноярска и прилегающих муниципальных образований, мощность которого составит триста тысяч тонн в год.
По словам заместителя гендиректора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергея Королева, на данный момент проходит обсуждение вариантов финансирования строительства объектов по обращению с ТКО в регионе, стоимость которых составит 10,145 миллиарда рублей. За счет выпуска своих облигаций Российский экологический оператор сможет профинансировать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям, на девяносто пять процентов от общей стоимости. Компания активно применяет механизм концессий для реализации проектов по строительству объектов по обращению с ТКО в регионах Российской Федерации.
Также в Красноярском крае за 2025–2027 годы планируется строительство еще 11 предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами общей мощностью 231 000 тонн сортировки и 200 000 тонн утилизации. Реализация проектов будет стоить свыше четырех миллиардов рублей. Правительство региона совместно с Российским экологическим оператором в ближайшем будущем определят способ реализации этих проектов.