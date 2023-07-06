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Сероводород снова превысил норму при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 6 июля

6 июля 2023, 06:16
Фото: tagilcity.ru
Превышение сероводорода в 1,25 раза обнаружено в Нижнем Тагиле 6 июля. После 20-минутных замеров показатель вещества составил 0,01 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3.

Замеры TagilCity.ru проводил с помощью газоанализатора «Геолан-1П» возле железнодорожного вокзала. При этом температура воздуха была +25 градусов, на небе — облачность, а ветер дул в северо-восточном направлении со скоростью два метра в секунду.

Кроме того, на территории Нижнего Тагила действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В ночь с 5 на 6 июля в городе ощущался химический запах выбросов. Ближе к утру к нему добавился запах гари от лесных пожаров.

Текущие замеры показали наличие в воздухе диоксида азота и сероводорода. После 20-минутных замеров показатель сероводорода составил 0,01 мг/м3, что превышает его норму в 1,25 раза.

Сероводород превысил норму в 1,25 раза 6 июляСероводород превысил норму в 1,25 раза 6 июля
Сероводород превысил норму в 1,25 раза 6 июля
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Выбросы#Сероводород#Замеры#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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