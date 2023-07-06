Сероводород снова превысил норму при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 6 июля

Кроме того, на территории Нижнего Тагила действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В ночь с 5 на 6 июля в городе ощущался химический запах выбросов. Ближе к утру к нему добавился запах гари от лесных пожаров.