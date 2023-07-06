Сероводород снова превысил норму при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 6 июля

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Замеры TagilCity.ru проводил с помощью газоанализатора «Геолан-1П» возле железнодорожного вокзала. При этом температура воздуха была +25 градусов, на небе — облачность, а ветер дул в северо-восточном направлении со скоростью два метра в секунду.
Кроме того, на территории Нижнего Тагила действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В ночь с 5 на 6 июля в городе ощущался химический запах выбросов. Ближе к утру к нему добавился запах гари от лесных пожаров.
Текущие замеры показали наличие в воздухе диоксида азота и сероводорода. После 20-минутных замеров показатель сероводорода составил 0,01 мг/м3, что превышает его норму в 1,25 раза.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.