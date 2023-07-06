Серовский тракт снова накрыли мгла и запах гари 6 июля

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Местные жители сняли на видео мглу, которая наблюдалась на трассе в утреннее время 6 июля. Тагильчане отметили, что сильный дым находится в районе Невьянска, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Дышать нечем, — отметил тагильчанин.
Судя по видео, автодорога будет находится в тумане. В связи с этим видимость на трассе затруднена.
В комментариях к видеоролику другие тагильчане отметили, что ближе к вечеру ситуация стабилизировалась — проезжая там, дымка уже не наблюдалась.