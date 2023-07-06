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Серовский тракт снова накрыли мгла и запах гари 6 июля

6 июля 2023, 13:36
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Под Нижним Тагилом Серовский тракт накрыло мглой из-за лесных пожаров. Также там наблюдается резкий запах.

Местные жители сняли на видео мглу, которая наблюдалась на трассе в утреннее время 6 июля. Тагильчане отметили, что сильный дым находится в районе Невьянска, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Дышать нечем, — отметил тагильчанин.

Судя по видео, автодорога будет находится в тумане. В связи с этим видимость на трассе затруднена.

В комментариях к видеоролику другие тагильчане отметили, что ближе к вечеру ситуация стабилизировалась — проезжая там, дымка уже не наблюдалась.

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#Елена Озерова#Мгла#Дым#Запах гари#Пожары#Происшествия#Нижний Тагил
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