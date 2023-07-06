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Штормовое предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области

6 июля 2023, 15:00
Фото: 1MI
7 июля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса горимости леса по региональной шкале.

Также синоптики предупреждают о ливнях, грозах и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду.

В связи с метеорологическими условиями свердловчанам необходимо соблюдать меры безопасности. Возможны обрывы линий электропередач, затопление территорий, пожары в населенных пунктах. Также существует риск отмены междугородних автобусных перевозок и ограничения движения на дорогах.

Муниципалитетам рекомендовано организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, осуществлять мониторинг неблагоприятных природных явлений, быть готовыми проводить эвакуацию населения.

Штормовое предупреждени объявлено в Свердловской области из-за града и сильного ветра
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#Свердловская область#Пожар#Штормовое предупреждение#Лес#Природа#Евгения Сафина
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