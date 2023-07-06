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Сотрудники склада Ozon в Екатеринбурге заразились менингитом

6 июля 2023, 03:29
Фото: 1MI
Семь человек, работающих на складе Ozon в Екатеринбурге, заразились менингитом. Инфекцию выявили 5 июля 2023 года.

Сотрудники Роспотребнадзора начали проведение вакцинации. Уже привито более 60 человек, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также специалистами были определены границы очагов по месту работы зараженных и по их месту жительства. При этом проводятся дезинфекция помещений и медосмотры.

В ведомстве отметили, что клиенты Ozon смогут безопасно получать свои заказы, так как инфекция быстро погибает на поверхности.

Напомним, в июне в Ревде закрыли на карантин несколько детских садов из-за случившейся вспышки кишечной инфекции.

Детсады Ревды закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Менингит#Вспышка#Заболевание#Сотрудники#OZON#Роспотребнадзор#Вакцинация#Заражение#Здоровье
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