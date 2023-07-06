Сотрудники склада Ozon в Екатеринбурге заразились менингитом

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Сотрудники Роспотребнадзора начали проведение вакцинации. Уже привито более 60 человек, рассказали в пресс-службе ведомства.
Также специалистами были определены границы очагов по месту работы зараженных и по их месту жительства. При этом проводятся дезинфекция помещений и медосмотры.
В ведомстве отметили, что клиенты Ozon смогут безопасно получать свои заказы, так как инфекция быстро погибает на поверхности.
Напомним, в июне в Ревде закрыли на карантин несколько детских садов из-за случившейся вспышки кишечной инфекции.