Студентка восстановила внешность похороненного в Екатеринбурге 200 лет назад мужчины

Рядом с останками этого мужчины также были найдены и части его мундира. Священником он не был. При жизни у мужчины был сломал нос и подбородок. Студентка Светлана проделала кропотливую работу, например, у нее ушло два дня на то, чтобы нарезать пластилин на полоски нужной длины и ширины.