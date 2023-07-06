Студентка восстановила внешность похороненного в Екатеринбурге 200 лет назад мужчины

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Прошло 15 лет с момента раскопок на площади 1905 года. Раскапывались там захоронения XVIII века. Здесь хоронили священников и горожан. А в 2023 году ученые выяснили, как выглядел один из тех, чьи останки были нашли в 2008 году.
Открытие сделала обучающаяся кафедры археологии и этнологии УрФУ Светлана Обертас. Она взяла череп и покрыла его пластилином. Таким образом студентка смогла восстановить черты лица мужчины.
Стало известно, что умершему было от 25 до 35 лет. Его рост — 185 сантиметров. Предположительно, он имел определенное положение в обществе.
Рядом с останками этого мужчины также были найдены и части его мундира. Священником он не был. При жизни у мужчины был сломал нос и подбородок. Студентка Светлана проделала кропотливую работу, например, у нее ушло два дня на то, чтобы нарезать пластилин на полоски нужной длины и ширины.