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Свердловский метеоролог рассказала о предстоящей погоде в Екатеринбурге

6 июля 2023, 04:52
Фото: 1MI
Метеоролог Галина Шепоренко рассказала, стоит ли в ближайшие дни ждать в Екатеринбурге жаркую погоду до +40 градусов.

В уральскую столицу жара придет, однако сейчас точно неизвестно, до скольки градусов поднимутся столбики термометров, рассказала Шепоренко. При этом синоптик отметила, что за всю историю наблюдений температурный рекорд +39,1 градуса был зафиксирован в 2020 году, пишет Е1.

Также Шепоренко рассказала, что у УГМЦ есть прогноз погоды на ближайшие трое суток, но температуры до +39 градусов не наблюдается. По словам синоптика, прогнозируются 1-2 особенно жарких дня, в которые температура превысит +30 градусов. Поднимется ли она до максимума — сейчас нельзя сказать.

Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей неделе температура воздуха днем достигает +27… +30 градусов. При этом выпадение осадков в городе не прогнозируется.

30-градусная жара установилась на неделю в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Жара#Метеоролог#Синоптик#Гидрометцентр#Лето#Рекорд#Природа
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