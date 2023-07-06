Также Шепоренко рассказала, что у УГМЦ есть прогноз погоды на ближайшие трое суток, но температуры до +39 градусов не наблюдается. По словам синоптика, прогнозируются 1-2 особенно жарких дня, в которые температура превысит +30 градусов. Поднимется ли она до максимума — сейчас нельзя сказать.