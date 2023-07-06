Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В уральскую столицу жара придет, однако сейчас точно неизвестно, до скольки градусов поднимутся столбики термометров, рассказала Шепоренко. При этом синоптик отметила, что за всю историю наблюдений температурный рекорд +39,1 градуса был зафиксирован в 2020 году, пишет Е1.
Также Шепоренко рассказала, что у УГМЦ есть прогноз погоды на ближайшие трое суток, но температуры до +39 градусов не наблюдается. По словам синоптика, прогнозируются 1-2 особенно жарких дня, в которые температура превысит +30 градусов. Поднимется ли она до максимума — сейчас нельзя сказать.
Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей неделе температура воздуха днем достигает +27… +30 градусов. При этом выпадение осадков в городе не прогнозируется.