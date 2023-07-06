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В Нижнем Тагиле на Площади Трудовой доблести высадили ели, черемуху и сосны

6 июля 2023, 14:09
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
На Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле впервые в городе провели озеленение крупномерными насаждениями. На территории появились 22 дерева возрастом от 10 до 15 лет.

Деревья и кустарники высадили вдоль дороги. Впервые в городе была применена методика озеленения общественной территории крупномерными насаждениями. Их привезли из питомника Екатеринбурга. На территории заменили грунт для лучшей приживаемости растений.

В районе вокзала всегда большая концентрация транспорта. Высаженные деревья уже через пару лет сформируют крону и будут задерживать пыль и другие вредные вещества, отметила начальник отдела по экологии и природопользованию Нижнего Тагила Лариса Носовская.

Всего на площади высадили 22 дерева: пирамидальные тополя, которые не дают пух, лиственницу, ель, черемуху, горную сосну. Также у гостиницы появились 80 различных кустарников, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Озеленение#Площадь трудовой доблести#Деревья#Кустарники#Город#Нижний Тагил
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