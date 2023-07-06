В Нижнем Тагиле на Площади Трудовой доблести высадили ели, черемуху и сосны

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Деревья и кустарники высадили вдоль дороги. Впервые в городе была применена методика озеленения общественной территории крупномерными насаждениями. Их привезли из питомника Екатеринбурга. На территории заменили грунт для лучшей приживаемости растений.
В районе вокзала всегда большая концентрация транспорта. Высаженные деревья уже через пару лет сформируют крону и будут задерживать пыль и другие вредные вещества, отметила начальник отдела по экологии и природопользованию Нижнего Тагила Лариса Носовская.
Всего на площади высадили 22 дерева: пирамидальные тополя, которые не дают пух, лиственницу, ель, черемуху, горную сосну. Также у гостиницы появились 80 различных кустарников, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.