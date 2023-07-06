tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Изображение материала

В Тагиле оштрафован перевозчик, а спасатель рассказал о способах защиты детей летом

6 июля 2023, 14:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле оштрафован перевозчик, а спасатель рассказал о способах защиты детей в летний период. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 июля.

Как защитить детей от опасности в период летних каникул рассказал спасатель Дмитрий Микрюков из Челябинска. Он акцентировал внимание на том, как прививание особых моделей поведения с раннего возраста поможет ребенку во время ЧП в течение всей жизни.

Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Узнать подробнее

На 17% подорожал картофель в Свердловской области за неделю с 26 июня по 3 июля. Килограмм покупатели в среднем могли купить за 46,87 рубля. Подорожали также капуста и лук, а огурцы и помидоры подешевели.

На 17% подорожала картошка в Свердловской области
Узнать подробнее

Штрафов еще на 15 тысяч рублей получил перевозчик Нижнего Тагила «Союз-НТ» за отсутствие автобусов на линии. Это выяснилось в ходе рейда на остановочном комплексе на ВМЗ на улице Верхняя Черепанова.

Еще 15 тысяч штрафов получил перевозчик Нижнего Тагила за отсутствие автобусов
Узнать подробнее

Превышение сероводорода в 1,25 раза обнаружено в Нижнем Тагиле 6 июля. Замеры длились 20 минут и проходили возле железнодорожного вокзала при +25 градусах тепла.

Сероводород снова превысил норму при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 6 июля
Узнать подробнее

Особый противопожарный режим отменен на территории Горноуральского городского округа. Указ об этом подписан главой округа Виктором Ищенко. При этом силу утратило ранее опубликованное постановление об установлении режима.

Особый противопожарный режим отменили в Горноуральском городском округе
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Дети#Нижний Тагил#Защита детей#Перевозчик#Штрафы#Сероводород#Выбросы#Замеры#Картошка#Цены#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Сегодня, 09:59
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Вчера, 11:41
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
4 июля, 14:58
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Сегодня, 10:17
Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
Сегодня, 10:57
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:14