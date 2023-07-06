Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Как защитить детей от опасности в период летних каникул рассказал спасатель Дмитрий Микрюков из Челябинска. Он акцентировал внимание на том, как прививание особых моделей поведения с раннего возраста поможет ребенку во время ЧП в течение всей жизни.
На 17% подорожал картофель в Свердловской области за неделю с 26 июня по 3 июля. Килограмм покупатели в среднем могли купить за 46,87 рубля. Подорожали также капуста и лук, а огурцы и помидоры подешевели.
Штрафов еще на 15 тысяч рублей получил перевозчик Нижнего Тагила «Союз-НТ» за отсутствие автобусов на линии. Это выяснилось в ходе рейда на остановочном комплексе на ВМЗ на улице Верхняя Черепанова.
Превышение сероводорода в 1,25 раза обнаружено в Нижнем Тагиле 6 июля. Замеры длились 20 минут и проходили возле железнодорожного вокзала при +25 градусах тепла.
Особый противопожарный режим отменен на территории Горноуральского городского округа. Указ об этом подписан главой округа Виктором Ищенко. При этом силу утратило ранее опубликованное постановление об установлении режима.