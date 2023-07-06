Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП на ЕКАДе

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
66-летний мужчина, ехавший за рулем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и влетел в автомобиль Mazda, которым управляла 28-летняя девушка, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Оба водителя скончались на месте происшествия. В полиции по факту смертельного ДТП организовали проверку, во время которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, 4 июля 2023 года 24-летний молодой человек, управлявший автомобилем Mazda, влетел в забор и скончался на месте ДТП.