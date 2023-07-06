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Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП на ЕКАДе

6 июля 2023, 06:13
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два водителя погибли в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Два водителя столкнувшихся автомобилей погибли в ДТП на ЕКАДе. Смертельная авария произошла вечером 5 июля 2023 года.

66-летний мужчина, ехавший за рулем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и влетел в автомобиль Mazda, которым управляла 28-летняя девушка, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Оба водителя скончались на месте происшествия. В полиции по факту смертельного ДТП организовали проверку, во время которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, 4 июля 2023 года 24-летний молодой человек, управлявший автомобилем Mazda, влетел в забор и скончался на месте ДТП.

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