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Задержана директор детсада, в который ходил 6-летний Далер из Екатеринбурга

6 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержана директор детского сада, который посещал 6-летний Далер. Ей предъявлено обвинение.

В Следственном комитете добавили, что женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, пишет Е1. Известно, что задержали женщину сразу после допроса.

Отмечается, что директор, как и сотрудница опеки, знали о побоях на теле Далера, но о них никому не сообщали. Более того, женщина не стала сообщать в полицию, когда ребенок перестал посещать детсад с декабря 2022 года.

Ранее в Екатеринбурге прошли похороны мальчика, на которые пришли десятки человек. Напомним, что тело 6-летнего Далера с декабря лежало в сумке в гараже. В СИЗО находится опекун мальчика Вероника Наумова, которая настаивает на том, что она не убивала ребенка.

#Елена Озерова#Екатеринбург#Злоупотребление полномочиями#Задержание#Директор#Детский сад#Криминал
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