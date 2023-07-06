Задержана директор детсада, в который ходил 6-летний Далер из Екатеринбурга

В Следственном комитете добавили, что женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, пишет Е1. Известно, что задержали женщину сразу после допроса.



Отмечается, что директор, как и сотрудница опеки, знали о побоях на теле Далера, но о них никому не сообщали. Более того, женщина не стала сообщать в полицию, когда ребенок перестал посещать детсад с декабря 2022 года.