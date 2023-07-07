tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Изображение материала

16-летний подросток утонул в Первоуральске

7 июля 2023, 15:50
Фото: 1MI
16-летний молодой человек утонул в Первоуральске на Шайтанском пруду. Его тело достали из воды 6 июля 2023 года.

Вечером накануне юноша решил искупаться в пруду. Окунувшись в воду, он из нее не вынырнул. При этом, как рассказали его друзья, мальчик в этот момент был трезв, пишет Е1.

Спасатели нашли тело погибшего на дне пруда в 15 метрах от берега. Поскольку вода мутная, им пришлось обследовать ее на ощупь.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту происшествия.

Напомним, 16 июня 2023 года в Екатеринбурге мужчина, отдыхавший на берегу пруда с приятелями на Уктусе, прыгнул в водоем и утонул. В СК проводится проверка.

Мужчина прыгнул в водоем на Уктусе в Екатеринбурге и утонул
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка-подросток утонула в стоках в Хабаровском крае при попытке спасти братаМужчина утонул в центре Екатеринбурга 3 июляЧетыре человека чуть не утонули на реке под Ревдой из-за перевернувшейся лодки
#Елизавета Зиборова#18+#Смерть#Проверка#Инцидент#Подросток#Утонул#Пруд#Спасатели#Берег#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Вчера, 09:59
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
Сегодня, 06:32
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Вчера, 10:17
Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей
Вчера, 17:32
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
5 июля, 17:14