16-летний подросток утонул в Первоуральске

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Вечером накануне юноша решил искупаться в пруду. Окунувшись в воду, он из нее не вынырнул. При этом, как рассказали его друзья, мальчик в этот момент был трезв, пишет Е1.
Спасатели нашли тело погибшего на дне пруда в 15 метрах от берега. Поскольку вода мутная, им пришлось обследовать ее на ощупь.
Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту происшествия.
Напомним, 16 июня 2023 года в Екатеринбурге мужчина, отдыхавший на берегу пруда с приятелями на Уктусе, прыгнул в водоем и утонул. В СК проводится проверка.