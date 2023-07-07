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5 лет колонии получил житель Тавды за утонувшего на рыбалке подростка

7 июля 2023, 10:27
Фото: СУ СКР по Свердловской области
На пять лет лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Тавды, по вине которого на рыбалке утонул подросток. Мужчина не соблюдал правила безопасности на воде.

Трагедия произошла утром 7 августа 2022 года. Следствию удалось доказать, что 27-летний нетрезвый мужчина поехал на надувной лодке с мотором на рыбалку около деревни Галкино. С собой он взял подростка 2007 года рождения.

Оба рыбака были без спасательных жилетов. Подсудимый, заглушив мотор, не перевел рычаг в нейтральное положение, а затем попросил подростка завести его. Мальчик переместился на корму, центр тяжести судна сместился. Когда мотор завелся, лодка резко поплыла вперед. Рыбаки упали в воду и получили повреждения лопастями. Мужчине удалось спастись, а подросток утонул.

За нарушение правил безопасности на водном транспорте состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, житель Тавды приговорен к пяти годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Лодка#Утонувший#Суд#Колония#Мотор#Происшествия#Свердловская область#Тавда
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