5 лет колонии получил житель Тавды за утонувшего на рыбалке подростка

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Трагедия произошла утром 7 августа 2022 года. Следствию удалось доказать, что 27-летний нетрезвый мужчина поехал на надувной лодке с мотором на рыбалку около деревни Галкино. С собой он взял подростка 2007 года рождения.
Оба рыбака были без спасательных жилетов. Подсудимый, заглушив мотор, не перевел рычаг в нейтральное положение, а затем попросил подростка завести его. Мальчик переместился на корму, центр тяжести судна сместился. Когда мотор завелся, лодка резко поплыла вперед. Рыбаки упали в воду и получили повреждения лопастями. Мужчине удалось спастись, а подросток утонул.
За нарушение правил безопасности на водном транспорте состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, житель Тавды приговорен к пяти годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.