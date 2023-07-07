5 лет колонии получил житель Тавды за утонувшего на рыбалке подростка

Оба рыбака были без спасательных жилетов. Подсудимый, заглушив мотор, не перевел рычаг в нейтральное положение, а затем попросил подростка завести его. Мальчик переместился на корму, центр тяжести судна сместился. Когда мотор завелся, лодка резко поплыла вперед. Рыбаки упали в воду и получили повреждения лопастями. Мужчине удалось спастись, а подросток утонул.