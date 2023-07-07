6 новых мусоровозов подготовят к работе на севере Свердловской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Нижнем Тагиле, Горноуральском и Верхотурском ГО на линию выйдут три новых мусоровоза. Современная отечественная техника оборудована универсальными захватными устройствами и способна осуществлять отгрузку евроконтейнеров и металлических баков. Новые машины надежны и экологичны. Каждая из них может перевозить более 5 тонн отходов за одну поездку.
В Горноуральском ГО и Нижнем Тагиле к работе уже приступили два бункеровоза. Такие машины используются для погрузки и транспортировки бункеров объемом 8 кубометров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.
Новый ломовоз отправится в Серов. Машина сочетает в себе возможности автокрана и самосвала. Кузов с высокими бортами и манипулятор грузоподъемностью более 3 тонн позволяют спецтехнике проводить погрузку и транспортирование крупногабаритных отходов максимально оперативно.
Новые машины — это всегда приятный момент и для сотрудников, и для потребителей. Усиливая парк спецтехники, мы таким образом повышаем оперативность и качество оказания услуги обращения с ТКО, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по вывозу ТКО или другой работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.