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6 новых мусоровозов подготовят к работе на севере Свердловской области

7 июля 2023, 08:13
Новые мусоровозы, бункеровозы и ломовоз отечественного производства направятся в муниципалитеты Свердловской области: Нижний Тагил, Горноуральский, Верхотурский и Серовский городские округа.

В Нижнем Тагиле, Горноуральском и Верхотурском ГО на линию выйдут три новых мусоровоза. Современная отечественная техника оборудована универсальными захватными устройствами и способна осуществлять отгрузку евроконтейнеров и металлических баков. Новые машины надежны и экологичны. Каждая из них может перевозить более 5 тонн отходов за одну поездку.

В Горноуральском ГО и Нижнем Тагиле к работе уже приступили два бункеровоза. Такие машины используются для погрузки и транспортировки бункеров объемом 8 кубометров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.

Новый ломовоз отправится в Серов. Машина сочетает в себе возможности автокрана и самосвала. Кузов с высокими бортами и манипулятор грузоподъемностью более 3 тонн позволяют спецтехнике проводить погрузку и транспортирование крупногабаритных отходов максимально оперативно.

Новые машины — это всегда приятный момент и для сотрудников, и для потребителей. Усиливая парк спецтехники, мы таким образом повышаем оперативность и качество оказания услуги обращения с ТКО, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по вывозу ТКО или другой работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

#Анастасия Имамахметова#Рифей#Федор Потапов#Спецтехника#Мусоровоз#ТКО#Вывоз мусора#Нижний Тагил
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