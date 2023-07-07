6 новых мусоровозов подготовят к работе на севере Свердловской области

В Нижнем Тагиле, Горноуральском и Верхотурском ГО на линию выйдут три новых мусоровоза. Современная отечественная техника оборудована универсальными захватными устройствами и способна осуществлять отгрузку евроконтейнеров и металлических баков. Новые машины надежны и экологичны. Каждая из них может перевозить более 5 тонн отходов за одну поездку.