Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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За 30 дней в июне станции государственного мониторинга УГМС, которые расположены в четырех районах Нижнего Тагила, фиксировали превышение выбросов 56 раз. Еще четыре раза их ловил газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха.
Наиболее длительный период, когда жители Нижнего Тагила ежедневно дышали воздухом с превышениями выбросов, был с 11 по 20 июня, то есть девять дней. Тогда в воздухе выше нормы были сероводород, формальдегид и диоксид азота.
Самым «популярным» выбрасываемым веществом в июне стал сероводород. Его концентрация превышала норму 51 раз. Максимальная ПДК вещества в размере 2,5 фиксировалась газоанализатором TagilCity.ru в центре города возле вокзала 24 июня.
Пять раз станции УГМС ловили формальдегид. Самый большой его показатель — 1,5 ПДК — был у поста государственного мониторинга на Сухоложском поселке 15 июня. Также превышение вещества было на Вагонке 30 июня — до 1,1 ПДК.
Превышения нормы диоксида азота в прошлом месяце ловил только «Геолан-1П» редакции. Прибор зафиксировал их три раза за месяц возле ж/д вокзала. Наиболее высокий показатель был 28 июня — 2,5 ПДК.
Также за июнь в воздухе был обнаружен фенол. Его превышение в размере 1,4 ПДК зафиксировал пост УГМС на Тагилстрое 1 июня.
Станция УГМС, расположенная возле дома №2 на улице Гражданская на Сухоложском поселке, ловила превышение вредных веществ 53 раза за июнь. Точка замеров госмониторинга находится примерно в километре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Наиболее часто здесь превышал норму сероводород.
В центре города возле вокзала прибор TagilCity.ru обнаруживал в воздухе превышение диоксида азота три раза и сероводорода один раз. Это место замеров также расположено примерно в километре от ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, рядом проходит дорога с активным транспортным трафиком и железнодорожная дорога.
Два раза — один по фенолу, другой по сероводороду — были превышения на станции УГМС в районе Тагилстроя. Она находится рядом с домом № 7 на улице Металлургов в 2,5 километрах от ЕВРАЗ НТМК и в километре от ж/д станции Смычка.
На Вагонке пост госмониторинга на улице Энтузиастов, 1 ловил превышение выбросов один раз. Это был формальдегид. Точка замеров расположена в 1,5 километрах от «Уралвагонзавода», в 3 километрах от «Уралхимпласта и 4 километрах от ЕВРАЗ НТМК.
Сероводород — токсичный газ, который в первую очередь воздействует на нервную систему. Легкая степень отравления может вызывать жжение в глазах, тошноту, боязнь света, кашель и насморк. При более тяжелой степени появляются головная боль, рвота, головокружение, нарушение координации и слабость.
Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Предприятие пыталось списать этo на канализационный коллектор.
Формальдегид — канцерогенное вещество. Он может вызвать раздражение кожи, глаз, носа и горла. У людей, регулярно контактирующих с отравляющим веществом, развиваются аллергии: экземы, дерматиты, расслоение ногтей.
Из тагильских предприятий его выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Диоксид азота — характеризуется высокой токсичностью. В зависимости от концентраций наблюдаются различные последствия — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Также может приводить к изменениям состава крови, в частности, способствует уменьшению содержания гемоглобина.
Выбросы диоксида азота идут от ЕВРАЗа — 2 500 тонн в год, УВЗ — 1 100 тонн в год, ВГОКа — 163 тонны в год, «Планты» — 11 тонн в год, «Уралхимпласта» — 9,7 тонны в год.
Фенол — крайне токсичен. Пары вещества раздражают слизистую и дыхательные пути. Высокие дозы фенола могут вызывать чихание, кашель, головокружение, головную боль.
Это вещество выбрасывают ЕВРАЗ — 7,5 тонны в год, УВЗ — 2,3 тонны в год и «Уралхимпласт» — 1,7 тонны в год.