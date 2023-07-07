Два раза — один по фенолу, другой по сероводороду — были превышения на станции УГМС в районе Тагилстроя. Она находится рядом с домом № 7 на улице Металлургов в 2,5 километрах от ЕВРАЗ НТМК и в километре от ж/д станции Смычка.