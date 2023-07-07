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Бывший вице-мэр Екатеринбурга получил 21 год тюрьмы за покушение на убийство

7 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о покушении на убийство в отношении бывшего вице-мэра Виктора Контеева. Его приговорили к 13 тюрьмы.

Мужчину обвинили в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и легализации средств. Изначально его хотели приговорить к 14 годам тюрьмы.

По данным следствия, с марта 2009 года по май 2010-го экс-чиновник и участники созданной им группировки вымогали у предпринимателя Максима Краснова долю в ООО «Урал» на общую сумму 3,6 млн рублей.

Далее они хотели убить бизнесмена, но не довели задумку до конца. Сам Виктор Контеев не признал вину. Также он сказал, что, если б не тюрьма, он бы отправился на СВО, хоть ем и «уже 71-й год».

По совокупности с приговором 2014 года общий срок заключения Виктора Контеева составит 21 год.

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#Елена Озерова#Суд#Приговор#Екатеринбург#Вымогательство#Покушение на убийство#Криминал
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