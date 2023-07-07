Число заразившихся менингококком на Ozon в Екатеринбурге выросло до 10

Ранее отец умершего сотрудника Кирилла Рамиль рассказал о том, что болезнь погубила сына буквально за сутки. Также он рассказал, что представители маркетплейса не оказали поддержки его семье. В Ozon же сказали, что юрлицо, с которым у Кирилла был заключен договор, отчиталось о том, что помощь была предоставлена.