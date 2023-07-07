Число заразившихся менингококком на Ozon в Екатеринбурге выросло до 10

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Теперь же стало известно о еще шестерых гражданах, которых госпитализировали в Сысертскую ЦРБ, еще двоих — в ГКБ № 40.
Также стало известно о еще двух заболевших. Состояние всех сотрудников медики оценивают как удовлетворительное.
Напомним, что 5 июля управление Роспотребнадзора сообщала о семи случаях заражения. Также была открыта горячая линия для сотрудников Ozon по номеру +79826905923.
Ранее отец умершего сотрудника Кирилла Рамиль рассказал о том, что болезнь погубила сына буквально за сутки. Также он рассказал, что представители маркетплейса не оказали поддержки его семье. В Ozon же сказали, что юрлицо, с которым у Кирилла был заключен договор, отчиталось о том, что помощь была предоставлена.