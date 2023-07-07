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Число заразившихся менингококком на Ozon в Екатеринбурге выросло до 10

7 июля 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге до 10 увеличилось число зараженных менингококковой инфекцией на Ozon. Ранее двое сотрудников скончались.

Теперь же стало известно о еще шестерых гражданах, которых госпитализировали в Сысертскую ЦРБ, еще двоих — в ГКБ № 40.

Также стало известно о еще двух заболевших. Состояние всех сотрудников медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что 5 июля управление Роспотребнадзора сообщала о семи случаях заражения. Также была открыта горячая линия для сотрудников Ozon по номеру +79826905923.

Ранее отец умершего сотрудника Кирилла Рамиль рассказал о том, что болезнь погубила сына буквально за сутки. Также он рассказал, что представители маркетплейса не оказали поддержки его семье. В Ozon же сказали, что юрлицо, с которым у Кирилла был заключен договор, отчиталось о том, что помощь была предоставлена.

Стали известны детали внезапной смерти от инфекции работника Ozon в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Заражение#Маркетплейс#Госпитализация#Больница#OZON#Происшествия#Смерть от менингококка и болезнь сотрудников Ozon в Екатеринбурге
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