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Десять детей в Первоуральске отравились алкоголем

7 июля 2023, 04:40
Фото: 1MI
Десять детей 12-13 лет в Первоуральске попали в больницу после отравления алкогольными напитками. Двое из них оказались в реанимации. Инцидент произошел вечером 6 июля 2023 года.

Детей доставили в больницу с автобусной остановки, где им стало плохо. Предположительно, они пили какой-то напиток, который купили в торговой точке, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

В региональном Минздраве рассказали, что у семи пострадавших обнаружили этанол. После медпомощи состояние детей улучшилось, и когда они полностью поправятся, их выпишут домой, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в июне 2023 года в Ульяновской области восемь местных жителей насмерть отравились некачественным сидром.

В Ульяновской области из-за суррогатного сидра скончались 8 человек
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#Елизавета Зиборова#Дети#Ребенок#18+#Инцидент#Отравление#Больница#Реанимация#Подростки#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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