Десять детей в Первоуральске отравились алкоголем

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:40
Детей доставили в больницу с автобусной остановки, где им стало плохо. Предположительно, они пили какой-то напиток, который купили в торговой точке, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
В региональном Минздраве рассказали, что у семи пострадавших обнаружили этанол. После медпомощи состояние детей улучшилось, и когда они полностью поправятся, их выпишут домой, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в июне 2023 года в Ульяновской области восемь местных жителей насмерть отравились некачественным сидром.