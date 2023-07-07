tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Десять подростков в Первоуральске госпитализированы с алкогольным отравлением

7 июля 2023, 09:17
Согласно информации, опубликованной интернет-изданием «Ямал-Медиа», в городе Первоуральск 10 подростков были госпитализированы с алкогольным отравлением.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, спиртные напитки им были куплены 20-летней знакомой.

Токсиколог и бригада Территориального центра медицины катастроф обследовали пострадавших, установив наличие этанола в их биологических жидкостях. По данным областной прокуратуры, подростки отдыхали на берегу пруда в поселке Пильная, где употребляли купленные алкогольные напитки. Знакомая, которая их приобрела, находится в розыске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное, однако для выписки им придется полностью восстановиться.

Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Вчера, 09:59
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
Сегодня, 06:32
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Вчера, 10:17
Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей
Вчера, 17:32
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
5 июля, 17:14