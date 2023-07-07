Десять подростков в Первоуральске госпитализированы с алкогольным отравлением

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По данным пресс-службы регионального Минздрава, спиртные напитки им были куплены 20-летней знакомой.
Токсиколог и бригада Территориального центра медицины катастроф обследовали пострадавших, установив наличие этанола в их биологических жидкостях. По данным областной прокуратуры, подростки отдыхали на берегу пруда в поселке Пильная, где употребляли купленные алкогольные напитки. Знакомая, которая их приобрела, находится в розыске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное, однако для выписки им придется полностью восстановиться.