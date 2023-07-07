Дорогу на улице Энгельса в Екатеринбурге перекроют на три месяца

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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На улице будет перекрыт участок дороги от Белинского до Красноармейской улицы. На магистральных теплосетях будут проводиться ремонтные работы, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Также на перекрытой дороге установят соответствующие указатели и знаки. Данный участок можно будет объехать по улицам Карла Маркса, Куйбышева и Малышева.
Напомним, 8 и 9 июля 2023 года в Екатеринбурге перекроют движение на нескольких улицах из-за фестиваля барбекю.