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Дорогу на улице Энгельса в Екатеринбурге перекроют на три месяца

7 июля 2023, 06:40
Фото: 1MI
Дорога в Екатеринбурге на улице Энгельса будет перекрыта с 23 июля по 15 октября 2023 года в связи с проведением работ на тепловых сетях.

На улице будет перекрыт участок дороги от Белинского до Красноармейской улицы. На магистральных теплосетях будут проводиться ремонтные работы, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также на перекрытой дороге установят соответствующие указатели и знаки. Данный участок можно будет объехать по улицам Карла Маркса, Куйбышева и Малышева.

Напомним, 8 и 9 июля 2023 года в Екатеринбурге перекроют движение на нескольких улицах из-за фестиваля барбекю.

Перекрытие улиц на два дня из-за фестиваля барбекю ожидается в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Свердловская область#Перекрытие дорог#Дорога#Движение#Указатели#Знаки#Мэрия#Ремонт#Теплосети#Общество#Елизавета Зиборова
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