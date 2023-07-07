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Экономист Бархота: Идея отменить комиссию за переводы между физлицами — утопична

7 июля 2023, 15:01
Фото: 1MI
Андрей Бархота, эксперт в сфере экономики, назвал утопичной инициативу о полной отмене комиссии за финансовые переводы между физическими лицами, выдвинутую Центробанком.

Как пояснил специалист, в случае отмены банковских переводов с комиссией экономика транзакционных сервисов значительно трансформируется, так как операции между физлицами составляют сейчас значимую часть комиссионных доходов банков.

В интервью изданию «Газета.ру» эксперт заявил, что отмена комиссий, которая сделает финансовые переводы бесплатной услугой, вызовет стремительное снижение стабильности остатков на счетах банков. Такие перемены негативно отразятся на вкладчиках, так как в результате этих действий финансовые организации снизят процентные ставки по накопительным счетам.

Экономист напомнил собеседникам и о законе сохранения энергии. Он подчеркнул, что компенсация выпадающих доходов после отмены комиссий за открытие и ведение ссудного счета обеспечивалась банками при помощи части страховых премий в рамках банкострахования.

Если же произойдет единоразовая отмена комиссий за денежные переводы, другие продукты и услуги банков будут обходиться клиентам дороже, то есть общая сумма расходов фактически не изменится, уверяет эксперт.

«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — заявляет Бархота.

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