Экономист Бархота: Идея отменить комиссию за переводы между физлицами — утопична

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Как пояснил специалист, в случае отмены банковских переводов с комиссией экономика транзакционных сервисов значительно трансформируется, так как операции между физлицами составляют сейчас значимую часть комиссионных доходов банков.
В интервью изданию «Газета.ру» эксперт заявил, что отмена комиссий, которая сделает финансовые переводы бесплатной услугой, вызовет стремительное снижение стабильности остатков на счетах банков. Такие перемены негативно отразятся на вкладчиках, так как в результате этих действий финансовые организации снизят процентные ставки по накопительным счетам.
Экономист напомнил собеседникам и о законе сохранения энергии. Он подчеркнул, что компенсация выпадающих доходов после отмены комиссий за открытие и ведение ссудного счета обеспечивалась банками при помощи части страховых премий в рамках банкострахования.
Если же произойдет единоразовая отмена комиссий за денежные переводы, другие продукты и услуги банков будут обходиться клиентам дороже, то есть общая сумма расходов фактически не изменится, уверяет эксперт.
«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — заявляет Бархота.