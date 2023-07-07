Экономист Бархота: Идея отменить комиссию за переводы между физлицами — утопична

В интервью изданию «Газета.ру» эксперт заявил, что отмена комиссий, которая сделает финансовые переводы бесплатной услугой, вызовет стремительное снижение стабильности остатков на счетах банков. Такие перемены негативно отразятся на вкладчиках, так как в результате этих действий финансовые организации снизят процентные ставки по накопительным счетам.