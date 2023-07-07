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Экстренное предупреждение из-за 40-градусной жары объявлено в Свердловской области

7 июля 2023, 15:29
Фото: 1MI
9 и 10 июля местами в Свердловской области ожидается сильная жара до +40 градусов. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7 градусов и более. Возможны засуха, тепловые удары у людей и животных, затруднение работы транспорта, нарушения в электроснабжении. Также из-за жары объявлено предупреждение о пожарной опасности по четвертому и пятому классу горимости по региональной шкале.

Всем муниципалитетам рекомендовано ограничить въезд транспорта и людей в леса, активизировать профилактическую работу с населением о правилах поведения на воде, проверить готовность аварийных бригад. Также необходимо контролировать состояние пожарных водоемов и линий электропередач, подтопить торфополя и обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами.

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#Жара#Синоптики#Проноз погоды#Лес#Пожар#Природа#Свердловская область#Евгения Сафина
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