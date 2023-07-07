Экстренное предупреждение из-за 40-градусной жары объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7 градусов и более. Возможны засуха, тепловые удары у людей и животных, затруднение работы транспорта, нарушения в электроснабжении. Также из-за жары объявлено предупреждение о пожарной опасности по четвертому и пятому классу горимости по региональной шкале.
Всем муниципалитетам рекомендовано ограничить въезд транспорта и людей в леса, активизировать профилактическую работу с населением о правилах поведения на воде, проверить готовность аварийных бригад. Также необходимо контролировать состояние пожарных водоемов и линий электропередач, подтопить торфополя и обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами.