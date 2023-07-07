Экстренное предупреждение из-за 40-градусной жары объявлено в Свердловской области

Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7 градусов и более. Возможны засуха, тепловые удары у людей и животных, затруднение работы транспорта, нарушения в электроснабжении. Также из-за жары объявлено предупреждение о пожарной опасности по четвертому и пятому классу горимости по региональной шкале.