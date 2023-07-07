Фигурант дела МУГИСО в Свердловской области досрочно вышел на свободу

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Конева освободили на год раньше, несмотря на приговор суда. Ранее он предпринимал три попытки, чтобы выйти на свободу, но условно-досрочное освобождение ему не назначали, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
В июле 2023 года Верхотурский райсуд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. В результате рассмотрения материалов дела было вынесено постановление об освобождении, которое вступило в законную силу.
Напомним, в 2019 году Конева приговорили к пяти годам тюремного заключения, так как с 2012 по 2013 год он похитил более 24 миллионов рублей из госбюджета, используя при этом свое служебное положение.