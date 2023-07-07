Какие итоги 100 дней работы Хоценко на посту врио губернатора Омской области

Первая его поездка в качестве главы области была связана с образовательной сферой. Тогда он осмотрел строительство двух школ в Омске и проверил реконструкцию других объектов. После этого он провел встречу с главой Министерства просвещения России Сергеем Кравцовым и получил поддержку федерального центра для реализации проектов по строительству социальных объектов. Об этом пишет gorod55.ru.