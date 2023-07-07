Какие итоги 100 дней работы Хоценко на посту врио губернатора Омской области

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Образование
После своего назначения Виталий Хоценко подчеркнул, что главным приоритетом нового руководства региона являются интересы местных жителей.
Первая его поездка в качестве главы области была связана с образовательной сферой. Тогда он осмотрел строительство двух школ в Омске и проверил реконструкцию других объектов. После этого он провел встречу с главой Министерства просвещения России Сергеем Кравцовым и получил поддержку федерального центра для реализации проектов по строительству социальных объектов. Об этом пишет gorod55.ru.
Кроме того, Хоценко объявил о выделении двух миллиардов рублей на ремонт школ. Эти средства позволят модернизировать 19 образовательных учреждений.
Благоустройство городов
Руководство региона продолжает работу для формирования комфортной городской среды. Так, по итогам встречи с главой Минфина РФ Антоном Силуановым договорились выделить деньги из федерального бюджета, чтобы привести в порядок дворы многоэтажных домов.
На благоустройство в Омске в этом году направят 1,5 миллиарда рублей. При этом будет внедрен единый подход к благоустройству, а в основу лягут мнения горожан.
Планируется запустить автоматизированную систему управления городским транспортом для снижения пробок и аварийности. На Левобережье возведут единый детский инфекционный центр, который должен заработать в 2027 году.
Работа по развитию сел
В регионе активно ведется работа по развитию сельских территорий. Врио губернатора лично посещал большое количество сел и ознакомился с деятельностью предприятий в сфере АПК.
В регионе выделят 700 миллионов рублей для закупки 150 автобусов, которые станут основой транспортного сообщения с селами. Это позволит обновить почти весь автобусный парк на 90%.
В мае этого года Хоценко передал 46 новых автобусов школам, расположенным в селах. А месяцем ранее районные больницы получили новые машины скорой помощи.
Кроме того, еще более 80 миллионов рублей будут направлены на обновление пешеходных переходов у школ. Отдельно Хоценко поручил оказать помощь жителям Чистоозерья и других пострадавших от пожаров населенных пунктов. Речь идет о выплате по 150 тысяч рублей каждому.
Выплаты участникам СВО
По указанию Виталия Хоценко будет рассмотрен вопрос увеличения затрат на поддержку инициатив местных жителей на местах. Участники спецоперации и их семьи также не остались без внимания, для них предоставили дополнительные меры поддержки. Теперь всем бойцам на время обучения и тренировки платят по 150 тысяч рублей.
Глава региона договорился о реабилитации бойцов в санаториях Ставрополья. Виталий Хоценко также активно участвует в отправке гуманитарной помощи.
Результаты работы Виталия Хоценко
В течение первых ста дней работы в должности временно исполняющего обязанности главы региона Виталий Хоценко провел несколько встреч с руководителями федерального уровня. Его успех закрепили планы по созданию лесоперерабатывающего предприятия, современного тепличного комплекса на 60 гектаров, расширению транспортно-логистического потенциала и догазификации территорий.
Добавим, что за плечами Хоценко большой путь: он работал на ответственных постах в органах государственной власти в Ямало-Ненецком АО и Ставропольском крае, на посту директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ, важный этап в жизни связан с деятельностью в должности председателя правительства ДНР. Кроме того, Хоценко является финалистом конкурса «Лидеры России».
#Хоценко Виталий губернатор