Лимон — универсальный помощник по дому

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Сотрудница службы клининга Алла Бельчак рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о нескольких способах использования лимона для борьбы с запахами и очищения поверхностей.
Для удаления запахов рыбы или курицы с деревянных или пластиковых поверхностей можно использовать половинку лимона. Поверхность следует обильно натереть лимоном и оставить на 10 минут, затем промыть холодной водой. Лимонная кислота поможет избавиться от неприятных запахов и придать свежесть изделию.
Для чистки микроволновой печи или духовки можно использовать лимон. Дольки свежего лимона помещают в стеклянную или керамическую миску, заливают водой и разогревают в микроволновке на высокой мощности 5-7 минут. После этого поверхности следует протереть губкой, чтобы удалить жирный налет и неприятные запахи.
Для борьбы с неприятными запахами в шкафах, холодильнике или ящиках с бельем можно использовать лимонную цедру, завернутую в марлевый мешочек. Это поможет освежить и очистить пространство.