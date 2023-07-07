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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Лимон — универсальный помощник по дому

7 июля 2023, 07:47
Лимон, помимо своего вкуса и полезных свойств в кулинарии, может быть прекрасным помощником по дому.

Сотрудница службы клининга Алла Бельчак рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о нескольких способах использования лимона для борьбы с запахами и очищения поверхностей.

Для удаления запахов рыбы или курицы с деревянных или пластиковых поверхностей можно использовать половинку лимона. Поверхность следует обильно натереть лимоном и оставить на 10 минут, затем промыть холодной водой. Лимонная кислота поможет избавиться от неприятных запахов и придать свежесть изделию.

Для чистки микроволновой печи или духовки можно использовать лимон. Дольки свежего лимона помещают в стеклянную или керамическую миску, заливают водой и разогревают в микроволновке на высокой мощности 5-7 минут. После этого поверхности следует протереть губкой, чтобы удалить жирный налет и неприятные запахи.

Для борьбы с неприятными запахами в шкафах, холодильнике или ящиках с бельем можно использовать лимонную цедру, завернутую в марлевый мешочек. Это поможет освежить и очистить пространство.

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