Лимон — универсальный помощник по дому

Для чистки микроволновой печи или духовки можно использовать лимон. Дольки свежего лимона помещают в стеклянную или керамическую миску, заливают водой и разогревают в микроволновке на высокой мощности 5-7 минут. После этого поверхности следует протереть губкой, чтобы удалить жирный налет и неприятные запахи.