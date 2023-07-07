Мужчина забрался в дом бывшей сожительницы под Нижним Тагилом и лег спать

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Следствие полагает, что 1 мая ранее судимый мужчина, будучи пьяным, залез в дом своей бывшей сожительницы. Жилье расположено в селе Петрокаменское. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Оказавшись внутри дома, он закрыл на засов все двери изнутри, поел и лег спать. Таким образом мужчина хотел помириться с бывшей возлюбленной и возобновить с ней отношения. Но, когда девушку в доме он не обнаружил, то решил подождать ее возвращения.
Такие действия стражи порядка квалифицировали по ч. 1 ст. 139 УК РФ. Теперь ему грозит арест на срок до 3 месяцев.