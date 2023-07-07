Мужчина забрался в дом бывшей сожительницы под Нижним Тагилом и лег спать

Оказавшись внутри дома, он закрыл на засов все двери изнутри, поел и лег спать. Таким образом мужчина хотел помириться с бывшей возлюбленной и возобновить с ней отношения. Но, когда девушку в доме он не обнаружил, то решил подождать ее возвращения.