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Мужчина забрался в дом бывшей сожительницы под Нижним Тагилом и лег спать

7 июля 2023, 10:07
Фото: 1MI
27—летнего жителя Новопаньшино обвиняют в незаконном проникновении в чужое жилище.

Следствие полагает, что 1 мая ранее судимый мужчина, будучи пьяным, залез в дом своей бывшей сожительницы. Жилье расположено в селе Петрокаменское. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Оказавшись внутри дома, он закрыл на засов все двери изнутри, поел и лег спать. Таким образом мужчина хотел помириться с бывшей возлюбленной и возобновить с ней отношения. Но, когда девушку в доме он не обнаружил, то решил подождать ее возвращения.

Такие действия стражи порядка квалифицировали по ч. 1 ст. 139 УК РФ. Теперь ему грозит арест на срок до 3 месяцев.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Проникновение в жилище#Дом#Частный дом#Сожители#Происшествия
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