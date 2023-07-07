НМУ продлили в Нижнем Тагиле еще на пять дней

Так, например, 4 июля, когда режим НМУ уже действовал, над ЕВРАЗ НТМК повисли красно-серые клубы дома. Житель Алтайского микрорайона Максим отметил, что предприятие чаще всего сбрасывает вредные вещества по ночам. Из-за этого у жителей города возникают головные боли, головокружение, аллергические реакции, кашель, слезоточивость и другие болезненные симптомы.