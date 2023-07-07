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НМУ продлили в Нижнем Тагиле еще на пять дней

7 июля 2023, 10:27
Фото: tagilcity.ru
С 7 по 12 июля в Нижнем Тагиле продлены неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Предупреждение об НМУ первой степени опасности объявлено до вечера 12 июля. Отмена — в 20.00.

Во время действия режима НМУ промышленные предприятия Нижнего Тагила должны снижать количество выбросов. Однако многочисленные проверки, проведенные на ЕВРАЗ НТМК, показали, что завод не делает это в полном объеме. Тагильчане продолжают жаловаться на смог.

Так, например, 4 июля, когда режим НМУ уже действовал, над ЕВРАЗ НТМК повисли красно-серые клубы дома. Житель Алтайского микрорайона Максим отметил, что предприятие чаще всего сбрасывает вредные вещества по ночам. Из-за этого у жителей города возникают головные боли, головокружение, аллергические реакции, кашель, слезоточивость и другие болезненные симптомы.

Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Выбросы#НМУ#ЕВРАЗ НТМК#Экология#Эксклюзив#Проверки#Росприроднадзор
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