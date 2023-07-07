Новые кабинеты МРТ и линейного ускорителя открылись в онкодиспансере Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Современное оборудование стоимостью более 160 миллионов рублей закуплено по национальному проекту «Здравоохранение».
Один из новых кабинетов — кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это второй аппарат МРТ в Нижнем Тагиле. Оборудование будет доступно для тагильчан и жителей всего Горнозаводского округа.
Аппарат напряженностью магнитного поля в 1.5 тесла. Машина в современных условиях позволяет диагностировать все опухоли, которые имеются в организме: опухоли ЖКТ системы, полости таза, головного мозга, костей. Аппарат позволяет также использовать современные методики функционального исследования.
Раньше для прохождения магнитно-резонансной диагностики пациенты из Нижнего Тагила и ближайших населенных пунктов ездили в Екатеринбург, в основной корпус областного онкодиспансера. Теперь же запуск нового аппарата в филиале онкологического диспансера позволит проводить необходимые исследования для этих пациентов в городе, — уточнил главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах.
Еще одно нововведение — открытие кабинета линейного ускорителя. Это устройство, которое чаще всего используется для проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Аппарат обеспечивает доставку к опухоли высокоэнергетических рентгеновских лучей. При этом повреждаются клетки новообразования, а окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности.
Лечебная установка для проведения лучевой терапии интуитивно понятна для персонала, очень комфортна для пациента. Аппарат бесшумный, пациент не пугается и лежит спокойно. Устройство очень дружелюбно в отношении пациентов. Сейчас все проходит очень быстро, — отметил врач-радиолог высшей квалификационной категории, руководитель радиотерапевтической службы Дмитрий Бенцион.
Пациент получает необходимую дозу облучения. Теперь к опухоли можно подвести максимальную дозу. При этом система планирования позволяет сформировать лечебную программу таким образом, что здоровые окружающие ткани получат минимальный доступ.
Раньше в филиале лечилось до 500 пациентов, сейчас эта цифра удвоилась. Ежегодно примерно 900 пациентов получает лучевую терапию в этом отделении, добавил Дмитрий Бенцион.
Для удобной фиксации положения во время лечения пациента есть различные устройства: подставки под колени, под стопы, подголовники и термопластические маски.
Маски изготавливаются отдельно для каждого пациента. На весь курс лучевой терапии это устройство принадлежит ему. Оно необходима для создание постоянного положения, легко воспроизводимого во время лечения. Очень важно, чтобы пучок излучения попадал именно в мишень, а ошибки и отклонения были сведены к минимуму. Отклонение даже на несколько миллиметров может привести к повреждению здоровых тканей, ведь речь идет об использовании высокого уровня доз.
Нижний Тагил — промышленный город. Здесь преобладают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Появление в городе высокотехнологического оборудования — прорыв для муниципалитета. Мы сегодня должны сказать слова благодарности Правительству Свердловской области, потому что модернизация системы здравоохранения продолжается, — сказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Персонал Нижнетагильского филиала онкодиспансера специально обучили работе на новом оборудовании.
В этом году мы стали проводить и лапароскопические операции. Общее количество операций выросло уже на 1 тысячу, а это почти на 10%, — добавил Борис Мейлах.
Редакция TagilCity.ru в беседе с одним из пациентов медицинского учреждения выяснила, что лечение с применением современных технологий дает положительные результаты.
В начале 2023 года обратился к врачу, так как начала расти шишка на лице. В феврале направили к онкологу. Мне сделали операцию. В диспансере нахожусь с 13 июня, прошел уже 15 сеансов облучения, осталось еще 10. Новообразование уменьшилось в 2 раза. Врачи прекрасно к нам относятся. Они сказали, что скоро я здоровый поеду домой, — рассказал пациент.
В результате проведенной работы СООД в Нижнем Тагиле стал учреждением полного онкологического цикла. Здесь есть кабинеты компьютерной томографии, МРТ, радиомагнитная диагностика и терапия. В филиале теперь оказывают весь спектр хирургических и диагностических технологий.