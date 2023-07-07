Новые кабинеты МРТ и линейного ускорителя открылись в онкодиспансере Нижнего Тагила

Маски изготавливаются отдельно для каждого пациента. На весь курс лучевой терапии это устройство принадлежит ему. Оно необходима для создание постоянного положения, легко воспроизводимого во время лечения. Очень важно, чтобы пучок излучения попадал именно в мишень, а ошибки и отклонения были сведены к минимуму. Отклонение даже на несколько миллиметров может привести к повреждению здоровых тканей, ведь речь идет об использовании высокого уровня доз.