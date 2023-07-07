Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге

Геннадий Онищенко рассказал, что вспышки менингококка чаще всего бывают осень, когда начинается призыв в армию. То есть, когда призывники с разных регионов России оказывались в замкнутом помещении. При этом заболевание может протекать бессимптомно, что, по мнению экс-руководителя Роспотребнадзора, и произошло в случае с работниками Ozon, сообщает «Взгляд».