Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Геннадий Онищенко рассказал, что вспышки менингококка чаще всего бывают осень, когда начинается призыв в армию. То есть, когда призывники с разных регионов России оказывались в замкнутом помещении. При этом заболевание может протекать бессимптомно, что, по мнению экс-руководителя Роспотребнадзора, и произошло в случае с работниками Ozon, сообщает «Взгляд».
Инфекция чаще всего влияет на верхние дыхательные пути человека и вызывает фарингит. Также симптомами заражения могут быть высокая температура, головная боль, заложенность носа и вялость. При сложных случаях менингококк вызывает воспаление оболочки мозга.
Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передается менингококковая инфекция воздушно-капельным путем. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях, — рассказал врач.
Сейчас, по словам Геннадия Онищенко, необходимо выявить всех, кто контактировал с заболевшими, и организовать карантин на 10 дней. Также обязательно нужна вакцинация.
Напомним, менингококковую инфекцию выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Позже два заразившихся мужчины скончались.