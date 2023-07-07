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Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге

7 июля 2023, 07:30
Фото: 1MI
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему два сотрудника Ozon в Екатеринбурге умерли от менингококка. По его мнению, инфекция у носителя протекала бессимптомно.

Геннадий Онищенко рассказал, что вспышки менингококка чаще всего бывают осень, когда начинается призыв в армию. То есть, когда призывники с разных регионов России оказывались в замкнутом помещении. При этом заболевание может протекать бессимптомно, что, по мнению экс-руководителя Роспотребнадзора, и произошло в случае с работниками Ozon, сообщает «Взгляд».

Инфекция чаще всего влияет на верхние дыхательные пути человека и вызывает фарингит. Также симптомами заражения могут быть высокая температура, головная боль, заложенность носа и вялость. При сложных случаях менингококк вызывает воспаление оболочки мозга.

Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передается менингококковая инфекция воздушно-капельным путем. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях, — рассказал врач.

Сейчас, по словам Геннадия Онищенко, необходимо выявить всех, кто контактировал с заболевшими, и организовать карантин на 10 дней. Также обязательно нужна вакцинация.

Напомним, менингококковую инфекцию выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Позже два заразившихся мужчины скончались.

Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
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#Анна Григорьева#Болезнь#Смерть#Менингит#OZON#Здоровье#Екатеринбург#Онищенко#Смерть от менингококка и болезнь сотрудников Ozon в Екатеринбурге
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