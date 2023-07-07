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Перенесен бардовский фестиваль в Нижнем Тагиле на Лисью гору после лесных пожаров

7 июля 2023, 16:42
Фото: 1MI
Бардовский фестиваль им. Сергея Минина в Нижнем Тагиле, который должен был пройти на поляне около поселка Антоновский, перенесли к подножию Лисьей горы. Фестиваль состоится 29 июля 2023 года.

Решение о переносе места фестиваля приняли в администрации Нижнего Тагила в связи с действующим в регионе противопожарным режимом, который запрещает разведение костров. Об этом рассказала замглавы управления по развитию молодежной политики и физкультуры Анна Афанасьева, пишет ИА «Все новости».

Как правило, фестиваль бардов продолжался в течение трех дней, во время которого проходили конкурсы и концерты. Сейчас программу мероприятий корректируют. По словам организатора Дмитрия Обухова, останутся два основных конкурса и концерт для гостей. Во время фестиваля в первой половине состоится конкурсная часть, а во второй пройдут концерты.

В качестве хедлайнеров на мероприятие приглашена группа «Северный ветер» из Казахстана. Помимо авторских песен можно будет услышать роковые, джазовые, оперные попсовые композиции.

Напомним, 8 и 9 июля 2023 года в Екатеринбурге состоится фестиваль барбекю в Историческом сквере.

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