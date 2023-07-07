Перенесен бардовский фестиваль в Нижнем Тагиле на Лисью гору после лесных пожаров

Как правило, фестиваль бардов продолжался в течение трех дней, во время которого проходили конкурсы и концерты. Сейчас программу мероприятий корректируют. По словам организатора Дмитрия Обухова, останутся два основных конкурса и концерт для гостей. Во время фестиваля в первой половине состоится конкурсная часть, а во второй пройдут концерты.