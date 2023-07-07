Перенесен бардовский фестиваль в Нижнем Тагиле на Лисью гору после лесных пожаров

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:42
Решение о переносе места фестиваля приняли в администрации Нижнего Тагила в связи с действующим в регионе противопожарным режимом, который запрещает разведение костров. Об этом рассказала замглавы управления по развитию молодежной политики и физкультуры Анна Афанасьева, пишет ИА «Все новости».
Как правило, фестиваль бардов продолжался в течение трех дней, во время которого проходили конкурсы и концерты. Сейчас программу мероприятий корректируют. По словам организатора Дмитрия Обухова, останутся два основных конкурса и концерт для гостей. Во время фестиваля в первой половине состоится конкурсная часть, а во второй пройдут концерты.
В качестве хедлайнеров на мероприятие приглашена группа «Северный ветер» из Казахстана. Помимо авторских песен можно будет услышать роковые, джазовые, оперные попсовые композиции.
Напомним, 8 и 9 июля 2023 года в Екатеринбурге состоится фестиваль барбекю в Историческом сквере.