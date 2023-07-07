Подготовку к III Конгрессу молодых ученых обсудили участники рабочей группы

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Как сообщает transsibinfo.com, темой заседания стала подготовка к мероприятию, которое будет проходить с 28 по 30 ноября этого года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Организаторами конгресса являются Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», а информационным партнером события стал медиахолдинг 1MI.
Антон Кобяков отозвался о предстоящем конгрессе как об одном из ведущих мероприятий текущего года в рамках Десятилетия науки и технологий, ранее объявленного указом Владимира Путина тематическим десятилетием 2022–2031 годов. Советник президента заявил, что в 2023 году география мероприятий — спутников конгресса расширилась, а также ведется активная работа с молодежными лидерами.
На заседании участники обсуждали организационные вопросы, касающиеся подготовки деловой программы, международного сотрудничества, медиаобеспечения, работы с участниками, подготовки площадки для проведения конгресса, реализации противоэпидемических мер.
Кроме того, представители рабочей группы обсудили темы организации мероприятий — спутников Конгресса молодых ученых и возможности создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками конгресса.
В повестку заседания также были внесены вопросы подготовки визита участников международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. В рамках сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями стран Содружества Независимых Государств, Азии, Африки, Южной Америки конгресс посетят 150 студентов из этих стран.
III Конгресс молодых ученых вновь соберет на одной площадке представителей академической среды, включая ведущих молодых ученых, учащихся школ и вузов, представителей образовательных и научных учреждений, органов власти и предпринимателей.