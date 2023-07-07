Подготовку к III Конгрессу молодых ученых обсудили участники рабочей группы

Как сообщает transsibinfo.com, темой заседания стала подготовка к мероприятию, которое будет проходить с 28 по 30 ноября этого года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Организаторами конгресса являются Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», а информационным партнером события стал медиахолдинг 1MI.