После покупки опасного алкоголя детям в Первоуральске девушка оказалась у следователя

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Первоуральске проводится проверка. Пострадавшие, 2009–2010 годов рождения, распивали алкоголь вечером 6 июля на берегу местного пруда. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Информация об отравлении детей поступила в дежурную часть от фельдшера скорой помощи около 18.30. Четырех человек госпитализировали с автобусной остановки, ранее они на учете в ПДН не состояли. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли несколько бутылок из-под водки, коньяка и пива.
Предварительно установлено, что компания подростков отправилась на прогулку. Среди них была совершеннолетняя девушка, которая и купила им спиртное. После распития некоторые дети почувствовали себя плохо, им пришлось обратиться за медицинской помощью.
Личность девушки сейчас уже установлена, ее опрашивают следователи. Проверка проводится по факту возможного наличия признаков реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.