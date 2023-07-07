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После покупки опасного алкоголя детям в Первоуральске девушка оказалась у следователя

7 июля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Следователи СКР установили и опрашивают девушку, которая купила алкоголь несовершеннолетним детям. В результате 10 подростков отравились и были доставлены в больницы.

В Первоуральске проводится проверка. Пострадавшие, 2009–2010 годов рождения, распивали алкоголь вечером 6 июля на берегу местного пруда. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Информация об отравлении детей поступила в дежурную часть от фельдшера скорой помощи около 18.30. Четырех человек госпитализировали с автобусной остановки, ранее они на учете в ПДН не состояли. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли несколько бутылок из-под водки, коньяка и пива.

Предварительно установлено, что компания подростков отправилась на прогулку. Среди них была совершеннолетняя девушка, которая и купила им спиртное. После распития некоторые дети почувствовали себя плохо, им пришлось обратиться за медицинской помощью.

Личность девушки сейчас уже установлена, ее опрашивают следователи. Проверка проводится по факту возможного наличия признаков реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Десять детей в Первоуральске отравились алкоголем
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