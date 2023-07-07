После покупки опасного алкоголя детям в Первоуральске девушка оказалась у следователя

Информация об отравлении детей поступила в дежурную часть от фельдшера скорой помощи около 18.30. Четырех человек госпитализировали с автобусной остановки, ранее они на учете в ПДН не состояли. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли несколько бутылок из-под водки, коньяка и пива.