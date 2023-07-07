Также в субботу 15 июля в 12:00 на акватории пруда состоится парусная регата. С 16:00 часов в парке Бондина на концертной площадке стартует двухчасовая развлекательная программа для детей и родителей. Запланированы конкурс талантов, игровая программа, концерт с участием творческих коллективов. Также в эти часы на «Тагильской лагуне» пройдут мастер-классы по гончарному мастерству, росписи подносов, флористике и созданию изделий из бересты.