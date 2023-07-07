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Праздничный салют пройдет в День металлурга в Нижнем Тагиле

7 июля 2023, 08:59
Фото: 1MI
15 июля в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга прогремит праздничный салют. Фейерверк запланирован на поздний вечер.

Фейерверк над городским прудом прогремит в 23:30 часов 15 июля, в субботу.

В пятницу 14 июля состоятся официальные мероприятия с участием руководства и сотрудников ЕВРАЗ НТМК.

Также в субботу 15 июля в 12:00 на акватории пруда состоится парусная регата. С 16:00 часов в парке Бондина на концертной площадке стартует двухчасовая развлекательная программа для детей и родителей. Запланированы конкурс талантов, игровая программа, концерт с участием творческих коллективов. Также в эти часы на «Тагильской лагуне» пройдут мастер-классы по гончарному мастерству, росписи подносов, флористике и созданию изделий из бересты.

Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Праздник#Металлургия#День металлурга#ЕВРАЗ НТМК#Афиша#Свободное время#Эксклюзив
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