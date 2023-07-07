Психолог рассказала о правильном выборе мелодии будильника

Исследования ученых показывают, что приятные звуки помогают нам проснуться постепенно и естественным образом, придают бодрость. В то же время, резкие и неприятные звуки могут нарушить работу мозга, ответственного за сознание и эмоции, и привести к утренней слабости и сонливости.