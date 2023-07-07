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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Психолог рассказала о правильном выборе мелодии будильника

7 июля 2023, 09:45
Выбор мелодии будильника оказывает влияние на наше состояние после сна, утверждает психолог Анжелика Полина.

Она рекомендует выбирать мелодичные композиции, такие как произведения Петра Чайковского и Эдварда Грига, а также современные песни различных стилей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Исследования ученых показывают, что приятные звуки помогают нам проснуться постепенно и естественным образом, придают бодрость. В то же время, резкие и неприятные звуки могут нарушить работу мозга, ответственного за сознание и эмоции, и привести к утренней слабости и сонливости.

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